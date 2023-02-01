السفير الأمريكي لدى سول يؤكد التزام بلاده بالردع الموسع ضد التهديدات الشمالية

أكد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية فيليب غولدبيرغ اليوم الأربعاء، التزام بلاده بـ"الردع الموسع" ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن ذلك جاء في تصريح لغولدبيرغ تعليقا على الشكوك المتزايدة بين الكوريين الجنوبيين بشأن استعداد ورغبة الولايات المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة تطور البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وسعى السفير الأمريكي إلى طمأنة سول بشأن الالتزام الأمني الكامل لواشنطن، قائلا " إن واشنطن تحمل هذه المسئولية تجاه حليفها على محمل الجد.. أنا هنا لأؤكد أنه يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة .. ونحن ملتزمون تماما باستخدام جميع مواردنا للتأكد من أن هذا التزام حقيقي، وأن كل وسائل الردع متوفرة للتصدي لأي تهديدات وخاصة من كوريا الشمالية".