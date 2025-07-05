مصرع شخص ومحاصرة عدة أشخاص آخرين جراء انهيار منجم فحم شرقي الهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، مصرع شخص ومحاصرة عدة أشخاص آخرين؛ إثر انهيار جزء من منجم فحم خلال تنفيذ عملية تعدين غير قانونية بمنطقة "رامجره" في ولاية "جهارخاند" شرقي البلاد.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية عن المسئول بالشرطة الهندية أشوتوش كومار سينج قوله: "إنه تم انتشال جثة شخص حتى الآن، في الوقت الذي تتواصل فيه عملية الإنقاذ للأشخاص المحاصرين".. مضيفا أن بعض السكان المحليين قاموا بعملية تعدين غير قانونية لاستخراج الفحم من موقع الحادث.

ومن جهته.. أكد نائب مفوض منطقة "رامجره" فايز أحمد ممتاز، أنه تم إيفاد فريق إداري إلى مكان الحادث لإجراء تحقيق في الحادث.