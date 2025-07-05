الدفاعات الجوية الروسية تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية

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قال مسئولون إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في مناطق متفرقة داخل البلاد، بينهما اثنتان قرب مدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن الروسية.

وذكر ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة ليننجراد، المحيطة بسان بطرسبرج، على تطبيق تيليجرام أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين في منطقتين مختلفتين في جنوب المدينة، وفق وكالة رويترز.

وأوضح أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مضيفا أن مطار بولكوفو في سان بطرسبرج قام بتعليق رحلاته مؤقتا.

وقال حاكم منطقة سمولينسك الواقعة غرب روسيا، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار، بينما ذكر حاكم منطقة فورونيج المتاخمة لأوكرانيا أن "عدة" طائرات مسيرة دُمرت.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 42 طائرة مسيرة خلال ثلاث ساعات بينها 37 طائرة في مناطق بريانسك وكورسك وبيلجورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وكثفت أوكرانيا هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة ضد أهداف في العمق الروسي، إذ شهد الشهر الماضي عملية واسعة أطلق عليها اسم "شبكة العنكبوت" استهدفت خلالها قاذفات روسية في قواعد جوية متعددة.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية كثفت استخدام طائرات مسيرة لاستهداف المدن الأوكرانية مسجلة رقما قياسيا مساء الخميس بعدما أطلقت 539 طائرة مسيرة و11 صاروخا على كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته نجحت في نشر طائرات مسيرة اعتراضية لإسقاط الطائرات الروسية في الهجوم الذي وقع خلال الليل.