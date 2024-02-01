 تونس: سجن راشد الغنوشي 3 سنوات لتلقي حزبه حركة النهضة تمويلا أجنبيا - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 10:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تونس: سجن راشد الغنوشي 3 سنوات لتلقي حزبه حركة النهضة تمويلا أجنبيا

د ب أ
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:33 م

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، حكما بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي القابع في السجن، لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019.

وقضت المحكمة بسجن أيضا صهره رفيق عبد السلام في نفس القضية مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة لوسائل إعلام محلية.

وأضاف المتحدث محمد زيتونة، أن المحكمة قررت تغريم الحزب في شخص ممثلها القانوني بما يعادل التمويل الأجنبي المتحصل عليه، أي ما يفوق 170ر1 مليون دولار.

ويلاحق القضاء الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل 2023 مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة.

وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك