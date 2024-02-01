وزير المالية الإسرائيلي ينتقد بن غفير: خطوطي الحمراء معروفة ولست بحاجة إلى التباهي بها

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشدة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية تهديدات الأخير بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، إذا تمت الموافقة على صفقة تبادل أسرى.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، أضاف سموتريتش، خلال تصريحات لراديو «كول براما»، صباح الخميس: «لا فائدة من الركض إلى الأستوديوهات ونشر التهديدات، أنا شريك في الحكومة ومجلس الوزراء، خطوطي الحمراء معروفة ولست بحاجة إلى التباهي بها».

واستطرد: «أنا أحترم وأقدر بن غفير، لكن أسلوبي مختلف، هذه ليست الطريقة التي تُبني بها شراكة»، وفقًا لتعبيره.

وقبل يومين، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافقت على صفقة تبادل الأسرى التي جرى التفاوض حولها في باريس، وكتب في منصة «إكس» أن «صفقة انهزامية = تفكيك الحكومة».

وشارك في لقاء عقد في باريس مسئولون من إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة. وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الحركة تسلّمت المقترح وتدرس الصفقة.