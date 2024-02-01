سموتريتش: السلام الدائم لن يتحقق إلا بتلاشى آمال العرب في دولة فلسطينية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن السلام الدائم لن يتحقق "إلا عندما تتلاشى آمال العرب في إقامة دولة عربية على أنقاض الدولة اليهودية"، على حد تعبيره.



ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية ما قاله الوزير اليميني المتطرف حول أنه سيعمل دون خوف "لتعزيز الاستيطان اليهودي بجميع أنحاء إسرائيل وإذا كان الثمن عقوبات أمريكية عليه فليكن".



وتابع: "من العار أن تتعاون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حملة عنف المستوطنين، وهي مجرد كذبة معادية للسامية ينشرها أعداؤنا"، وفق قوله.



وكانت مجلة "بوليتيكو الأمريكية قد نقلت عن وثائق ومسئول أمريكي ومساعد في الكونجرس أنه من المتوقع أن يصدر بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وأضافت المجلة الأمريكية أن من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين. ولم تتمكن وكالة "رويترز" على الفور من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.



وحذر بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر.