فريق سباحة نادي المنيا يحقق ذهبية و11 فضية وبرونزيتين ببطولة الصعيد الشتوية بالغردقة

نجح فريق سباحة نادي المنيا الرياضي، في حصد ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية وبرونزيتين، في اليوم الأول من بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة.

وحقق الميداليات كل من "عبدالرحمن وليد علي، مرحلة 2010، ذهبية 100 متر صدر، ومني أشرف حنا، مرحلة 2010، فضية 100 متر صدر، وبرونزية 200 متر فراشة، ومحمد بكر شحاتة، مرحلة 2013، برونزية 200 متر ظهر".

كما حقق فريق النادي فضية تتابع 50×10 حرة لمرحلة 2013، وهم "محمد أشرف، وأحمد عبد الله، والسباح أحمد أيمن، ومالك محمود، محمد أشرف شهير، مارك بيشوي، ومحمد مصطفى، عمرو خالد ، وعبد الرحمن مهني، ومحمد بكر شحاتة".

وحرص على حضور فعاليات البطولة وتتويج السباحين بالميداليات ودعمهم محمود فتح الله عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.

يذكر أن فريق سباحة نادي المنيا يقوده كل من دكتور محمد تايسون رئيس جهاز السباحة، محمود هاني المدير الفني لفريق السباحة، وأحمد عبد الغني المدرب العام لقطاع البطولة، وأيمن فتح الباب المدير الفني لقطاع الناشئين، والمدربون "حامد عاطف، أحمد سعيد، محمد أسامة، أحمد سيد محمد، رويدا حسام الدين، ورأفت محمد، ود. محمود سليمان مدير حمام السباحة، ومصطفي الحسيني إداري الفريق".