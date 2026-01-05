وائل جمعة: منتخب مصر أضاع التقدم بهدفين أمام بنين في الشوط الأول

أبدى وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عدم رضاه عن الأداء الذي ظهر به المنتخب الوطني أمام بنين خلال الشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل السلبي، رغم إهدار الفراعنة فرصتين محققتين للتقدم، إحداهما أهدرها عمر مرموش بصورة لا تُصدق.

وقال جمعة، في الاستوديو التحليلي لقناة «بي إن سبورتس»، إن الشوط الأول جاء «أقل من المتوسط»، مؤكدًا أن منتخب مصر كان بإمكانه إنهاءه متقدمًا بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن طريقة اللعب لم تكن مناسبة لطبيعة اللقاء ولا للأهداف المطلوبة منه.

وأضاف: «غير مصدق الطريقة التي أنهى بها مرموش هجمة مصر الواعدة، فمثل هذه الفرص لا تتكرر كثيرًا في المباريات»، متابعًا: «نحن نصعّب المباراة على أنفسنا بسبب أسلوب اللعب».

واختتم جمعة تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة الثانية، التي جاءت من عرضية محمد حمدي، كانت قريبة للغاية من التسجيل، موضحًا أن الانتشار داخل الملعب وطريقة اللعب الحالية لن تجعلا المنتخب في أفضل حالاته.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 باعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي أمام أنجولا.

أما منتخب بنين تأهل ضمن أفضل 4 ثوالث في مجموعات الدور الأول، بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة.

حقق "الفهود" فوزا وحيدا على بوتسوانا مقابل خسارتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل الفائز من مواجهة مصر وبنين، لدور الثمانية منتظرا الفائز من مواجهة كوت ديفوار حامل اللقب ضد بوركينا فاسو.