روبيو يجري محادثات غير معلنة مع حفيد راؤول كاسترو

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مصدر، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يجري محادثات غير معلنة مع راؤول جييرمو رودريجيز كاسترو، حفيد الرئيس الكوبي الراحل راؤول كاسترو.

ووصف مسئول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه اللقاءات بأنها "نقاشات حول المستقبل" وليست مفاوضات دبلوماسية تقليدية.

وبحسب المصدر، يرى روبيو وفريقه أن الحفيد، البالغ 41 عاما، ودائرته يمثلون جيلا كوبيا أصغر ذا توجهات تجارية، يدرك إخفاق الشيوعية الثورية ويولي أهمية للتقارب مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسئول أن موقف واشنطن لا يزال ثابتا بشأن ضرورة رحيل النظام في كوبا، مع بقاء شكل الانتقال غير محسوم حتى الآن، مؤكدا استمرار روبيو في هذه المحادثات.

وقالت مصادر أمريكية إن ما وصفته بـ"النجاح العسكري الأمريكي" في عملية استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الاستخبارات والجيش الكوبيين المكلفين بحمايته أحدث صدمة داخل القيادة الكوبية.

في المقابل، أشارت مصادر إلى أن إبقاء واشنطن على شركاء مادورو في الحكم، ولا سيما نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز التي تولت الرئاسة بالإنابة، عكس استعداد ترامب وروبيو لإبرام صفقات براجماتية مع خصومهما.

وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية كانت على تواصل مع نخب فنزويلية قبل اعتقال مادورو، على غرار الاتصالات الجارية الآن مع أطراف كوبية، في إطار البحث عن "شخصيات انتقالية" محتملة.

ووصفت المحادثات مع حفيد كاسترو بأنها ودية على نحو لافت، بعيدة عن خطاب الماضي، ومركزة على المستقبل، مستفيدة من الخلفية الكوبية المشتركة واللهجة المحلية التي سهلت التواصل بين الطرفين.