عراقجي: إيران تعد مسودة لدفع مباحثات مقبلة مع الولايات المتحدة

ناقش رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، آخر التطورات المتعلقة بعملية المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، الأربعاء، أن وزير خارجية إيران أعرب خلال هذا الاتصال، عن تقديره لحضور جروسي في محادثات جنيف، مؤكدًا تركيز الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وضع إطار عمل أولي متماسك لدفع المفاوضات المستقبلية قدمًا.

من جانبه، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنتائج اجتماع الأمس، وأعلن استعداد الوكالة لتقديم الدعم والتعاون في صياغة إطار عمل تفاوضي.

وراجع الطرفان أيضًا نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتبادلا وجهات النظر حول آليات ومتطلبات وضع مسودة إطار عمل تفاوضي.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى «تفاهم بشأن المبادئ الرئيسية» مع الولايات المتحدة.

وأكد عراقجي في تصريحات عقب انتهاء جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة في جنيف، على وجود «تطورات إيجابية مقارنة بالجولة الماضية»، في المسار التفاوضي الجاري في جنيف.

وقال: «في نهاية المطاف، تمكنا من التوصل إلى اتفاق عام بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية، سنعتمد عليها في المضي قدما والبدء بالعمل على نص اتفاق محتمل».

وأوضح أن «الطرفين سيعملان على إعداد نسختين من وثيقة اتفاق محتملة، على أن يجري تبادلهما خلال المرحلة المقبلة».

وتسعى إيران إلى تثبيت حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات الاقتصادية، بينما تصر واشنطن على ضمانات واضحة تحول دون اقتراب طهران من عتبة إنتاج سلاح نووي.

وفي الوقت ذاته، تدفع واشنطن نحو اتفاق أوسع يشمل مستويات التخصيب، ومخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إضافة إلى برنامج الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي الإيراني.

وبينما تخشى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من اقتراب إيران تقنيا من «عتبة السلاح النووي»، تنفي طهران هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أن برنامجها ذو طبيعة سلمية.