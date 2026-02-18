العراق يقرر معاقبة أي مواطن يلتحق بصفوف قوات مسلحة لدولة أخرى

قررت مستشارية الأمن القومي العراقي ، اليوم الأربعاء ، معاقبة أي مواطن عراقي يلتحق بصفوف قوات مسلحة لدولة أخرى.

وذكرت مستشارية الأمن القومي في العراق ، في بيان صحفي ، أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عقد اليوم اجتماعا للجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة تجنيد المواطنين العراقيين في الجيش الروسي بحضور ممثلي المؤسسات الأمنية ووزارة الخارجية والجهات المعنية لمناقشة أعمال اللجنة واتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الملف.

وأوضحت أن المجتمعين قرروا تفعيل المواد القانونية وفق قانون العقوبات العراقي القاضي بمعاقبة أي مواطن عراقي يلتحق ضمن صفوف قوات مسلحة لدولة أخرى ومحاسبة الشركات السياحية والجهات التي تساعد المواطنين العراقيين على الانخراط في مثل هكذا أفعال.

كما تقرر مكافحة التمويل والتجنيد والشبكات المتورطة بهذا الملف ، وصادقت اللجنة على هذه القرارات بشكل نهائي وتم رفعها إلى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني .

وكانت وسائل إعلام عراقية كشفت منذ أشهر عن تورط شبكات عراقية بنقل عراقيين للقتال إلى جانب القوات المسلحة الروسية في حربها ضد أوكرانيا مقابل الحصول على أموال وهناك أعداد منهم قد قتلوا مما استدعى تدخل الحكومة العراقية للتحقيق ومنع مثل هذه الأفعال وملاحقة الجهات المتورطة .