غلق مسجد السيدة زينب مؤقتا لإنهاء تطويره

قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد السيدة زينب رضي الله عنها مؤقتا لإنهاء عملية التطوير الجارية بالمسجد.



وكتب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نظرا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد فإن أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وأضاف وزير الأوقاف: وسيتم هذا الغلق المؤقت بدءا من اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول الشهر الكريم بإذن الله تعالى.