ماكرون يندد باعتقال فرنسيين في إيران: احتجاز تعسفي وغير لائق

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بما سماه "الاحتجاز التعسّفي وغير اللائق" في إيران لفرنسيَّين منذ 1000 يوم، ولثالثٍ منذ أكثر من عامين، معلنا أنه سيستقبل عائلاتهم "قريبا".

وجاء في منشور لماكرون على منصة إكس: "سيسيل كولر وجاك باري محتجزان رهينيتن لدى إيران منذ ألف يوم. 842 يوما لأوليفييه جروندو.. نحن نطالب بالإفراج عنهم"، بحسب وكالة فرانس برس.

وتعتقل إيران كولر وشريكها باري منذ العام 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة "التجسس"، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة.

كما أنّ جروندو محتجز في إيران منذ 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنّهم "رهائن دولة".

وتُتهم إيران التي تحتجز العديد من المواطنين الغربيين أو المزدوجي الجنسية، من جانب مؤيديهم ومنظمات غير حكومية، باستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.

وفي أواسط يناير، استدعت فرنسا السفير الإيراني في باريس للتنديد بوضع "رهائن الدولة" الفرنسيين المسجونين في إيران، والذين يعيشون وضعا "لا يحتمل"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

ونددت الوزارة بـ"ظروف احتجاز مهينة، ترقى بالنسبة لبعضهم إلى التعذيب بموجب القانون الدولي"، وفق قولها.