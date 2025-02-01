أول تعليق من صلاح بعد فوز ليفربول على بورنموث

أكد محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، أن هدفه هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعدما قاد صلاح فريقه للفوز على بورنموث بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "نأخذ كل مباراة على حدا ولا نفكر على المدى الطويل، والأهم الآن هو الانتصار في المباريات وننتظر حتى النهاية».

وأضاف: "الأمر مختلف، وفي الموسم الماضي كنا الأفضل ولكن فقدنا اللقب في النهاية، أهم شيء هو تسجيل الأهداف مع ليفربول، وهدفي هو الفوز باللقب مع زملائي في نهاية الأمر».

وعن أهمية أليسون بيكر حارس الفريق، قال صلاح: «أليسون يعرف مدى أهميته للفريق، وأنا وهو نعرف بعضنا البعض بشكل جيد».

ورفع ليفربول رصيده إلى 56 نقطة معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري، بينما جاء بورنموث جاء في المركز السابع برصيد 40 نقطة.