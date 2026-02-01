صلاح محسن يتألق أمام الزمالك: 4 أهداف مع 3 أندية مختلفة

خاض اللاعب صلاح محسن 15 مباراة أمام الزمالك طوال مسيرته مع عدة أندية، وتمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف، مع ثلاث أندية مختلفة.

وشارك صلاح محسن في 4 مباريات أمام الزمالك ضمن بطولة الكونفدرالية الأفريقية، و9 مباريات في الدوري المصري، بالإضافة إلى مباراتين في كأس مصر.

وكان آخر أهدافه أمام الزمالك مع المصري، عندما عادل النتيجة في الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وسجل صلاح محسن هدفين للأهلي في مرمى الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، الأول كان في موسم 2020-2021، ضمن مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد أن فاز الأهلي في مباراة الذهاب 2-1.

بينما جاء الهدف الثاني في موسم 2021-2022، خلال مباراة العودة التي انتهت بالتعادل 2-2، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 5-3.

كما سجل صلاح محسن هدفًا مع سموحة في مرمى الزمالك خلال بطولة كأس مصر موسم 2019-2020، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 2-1.