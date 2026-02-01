الصحة: الحد الأقصى الآمن لاستخدام الأطفال للإلكترونيات لا يتجاوز ساعة و3 ساعات للمرهقين

قالت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، إن مبادرة "صحتك سعادة" لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية، والتي اطلقتها الوزارة تستهدف تقليل استخدام الأطفال للإلكترونيات، وإبقائها ضمن المعدلات الأمنة لمختلف الفئات العمرية.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إلى الحد الأقصى من الساعات الأمنة لاستخدام الأطفال للإلكترونيات، ومنها الهواتف، والألعاب الإلكترونية، ومواقع التواصل وغيرها، والتي يجب أن تكون تحت رقابة أسرية للمحتوى، موضحة أنها لا يجب أن تتجاوز الساعة الواحدة للأطفال بين الثانية والخامسة، والساعتين للأطفال بين السادسة والثانية عشر عامًا.

وأشارت إلى أن المراهقين بين الـ13 والـ18 بحاجة لعدد ساعات أكثر لا يجب أن يتجاوز الـ3 ساعات بحد أقصى، مشددة على أهمية تشجيع التوازن بين حاجتهم لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وبين الأنشطة الاجتماعية والبدنية.

وفي إطار التعامل مع أنماط الإدمان المستحدثة، أولت المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» اهتمامًا خاصًا بإدمان الألعاب الإلكترونية، من خلال تنفيذ تدريبات متخصصة لـ50 فردًا داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية، استهدفت رفع كفاءة الكوادر الصحية في مكافحة هذا النوع من الإدمان والتعامل مع آثاره النفسية والسلوكية، وذلك بالتوازي مع تنظيم جلسات علاجية ودعم نفسي عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يضمن إتاحة خدمات التدخل المبكر والعلاج، خاصة للفئات العمرية الصغيرة، ضمن رؤية شاملة لحماية الصحة النفسية والوقاية من السلوكيات الإدمانية الحديثة.