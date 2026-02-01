مستوطنون يفتتحون مسارا جديدا لاقتحام المسجد الأقصى

افتتح مستوطنون، اليوم الأحد، بالتنسيق مع شرطة الاحتلال، مسار اقتحام جديد داخل المسجد الأقصى المبارك، يسمح لهم بالوصول إلى محيط قبة الصخرة من جهتي الغرب والشمال.

وأفادت محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية، بأن هذا المسار الجديد سيسهل الوصول الى صحن قبة الصخرة مقارنة بالأعوام الماضية، بحسب شبكة قدس برس.

وأوضحت أن المستوطنين منعوا ذلك في السنوات الماضية، الى جانب رفع "الحرج الديني" عنهم، حيث تُحرم شريعتهم الاقتراب مما يسمونها صخرة "قدس الأقداس".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.



