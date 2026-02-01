نائب محافظ مطروح يبحث مع ممثلي هيئة التخطيط العمراني تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين

أناب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ لرئاسة اجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العلمين "زهرة العلمين".

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني، المهندس حلمي عيد استشاري هيئة التخطيط العمراني، والمهندس أسامة زعيتر مدير إقليم الإسكندرية، والمهندسة إيمان حسن مسئولة برنامج الأمم المتحدة، والدكتور هاني عياد رئيس فريق العمل، وكلا من الدكتور محمد صابر، والدكتور وليد عبد العظيم، والمهندس راجي صموئيل استشاري فريق العمل.

وجاء ذلك للوقوف على رؤية المحافظة بشأن أولويات التنمية بالمدينة مع تبني المشروع فكر التنمية بالمشاركة من أجل تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يضمن توافق المخطط مع استراتيجية المحافظة.

وجرى تشكيل مجموعة شركاء التنمية من جميع الأطراف ذات الصلة ومن المجتمع المحلي وكل الإدارات المعنية بمطروح بجميع القطاعات الخاصة بالمدينة مع الاعتماد على توفير النوتة المعلوماتية والدليل الإحصائي للمحافظة.

وأكد نائب محافظ مطروح، تقديم جميع أوجه الدعم لإنجاح أعمال التخطيط والتنمية بمدينة زهرة العلمين لخلق مدينة قادرة على الاستدامة ومواجهة الظروف المتغيرة، واستحداث أدوات لخلق فرص عمل مناسبة، مع التأكيد على التعاون بشأن توفير كل البيانات سواء على مستوى المركز والوحدات المحلية والمدينة، علاوة على بيانات عامة على مستوى المحافظة.

ونوه بتقديم المخططات السابقة للمدينة لوحات وتقارير، الأحوزة العمرانية السابقة، والنوتة المعلوماتية للمركز والمدينة والمحافظة لعدة سنوات سابقة والحالية (2025) وما قبلها، والدليل الإحصائي السنوي للمركز والمدينة والمحافظة لعدة سنوات سابقة والحالية 2025 وما قبلها، وبيانات السكان والتعدادات السكانية وتقديرات السكان حتى عام 2025، والاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات في المركز والمحافظة والمدينة (الميزانيات والموازنات وبيانات التخطيط والمتابعة للعام الحالي والأعوام السابقة)، والتقسيمات المعتمدة والمشروعات التي تم ترسيتها حديثًا أو المطروحة حاليًا أو المخطط طرحها.

وأشار إلى البنية التحتية، ومنها محطات التحلية الحالية والمستقبلية وقدراتها كمصادر التغذية بالمياه وكمياتها، الخزانات الأرضية والمالية، ومحطات الصرف الصحي والتنقية والرفع، قدراتها وسعتها والوضع الراهن للتشغيل، وأساليب التنقية إن وجدت، والوضع القائم للشبكات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء والتنسيق المشترك والمستمر بين محافظة مطروح والهيئة العامة للتخطيط العمراني في شتى مجالات التنمية العمرانية، ومن منطلق الدور التخطيطي الذي تقوم به الهيئة في رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.



