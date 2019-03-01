المرصد السوري ينفي زعم ترامب بشأن استعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لا يزال يتواجد بالمئات" داخل جيب صغير بشرق سورية، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على جميع الأراضي، التي كانت تخضع سابقا لسيطرة داعش.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ما قاله ترامب غير صحيح. لا يزال مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية داخل مزارع الباغوز بالريف الشرقي لدير الزور ونعتقد أن مدنيين هناك أيضا".

وتحاول "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) وهي ميليشيا منحازة للولايات المتحدة، بقيادة كردية، منذ أسابيع السيطرة على مزارع "الباغوز"، وهو آخر معقل لداعش شرق سورية بالقرب من الحدود العراقية.

وذكر ترامب، في حديثه من قاعدة عسكرية في ألاسكا أمس الخميس أنه تم القضاء تماما على الخلافة الإسلامية لداعش، وكان في السابق قد أعلن انتصاره على تلك الجماعة المتطرفة.

وأضاف ترامب، في إشارة إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش سابقا "نسيطر على المنطقة بنسبة مئة بالمئة".