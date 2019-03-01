وزير الخارجية البريطاني يبحث مع ممثلين عن الحوثيين الوضع في الحديدة

التقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اليوم /الجمعة/ في سلطنة عمان، مع ممثلين عن ميليشيا الحوثي، لمناقشة الموقف الراهن في مدينة الحديدة اليمنية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/، أن ممثلي الحوثيين بحثوا مع الوزير هنت تنفيذ اتفاقات السلام التي تعود لشهر ديسمبر الماضي حينما عُقدت آنذاك محادثات لحل الأزمة مع الحكومة اليمنية.

ونقلت تقارير إعلامية قد نقلت أمس عن مصدر دبلوماسي بريطاني قوله، إن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، سيلتقي خلال اليومين القادمين، ممثلي طرفي النزاع اليمني في محاولة لحثهما على التنفيذ الفوري لاتفاق السويد، فيما يبدو أنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ الاتفاق.

وبدأ هنت، أمس الخميس، زيارة إلى المنطقة لإنقاذ "اتفاق استوكهولم"، وذلك بعد مرور نحو 10 أسابيع على إبرامه، لكن دون إحراز أي تقدم في تنفيذه بسبب تعنت الحوثيين.

وكان السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، قد كشف، في وقت سابق، أن زيارة هنت تبدأ بسلطنة عمان حيث سيلتقي الحوثيين، ثم يتوجه إلى السعودية والإمارات للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومسؤولي البلدين.

وشدد آرون على أهمية جولة هنت "لكل عملية السلام في اليمن"، لافتا إلى أنها ستكون بمثابة "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ اتفاق استوكهولم.