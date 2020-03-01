الأمين العام لجامعة الدول العربية يغادر الجزائر بعد زيارة استمرت يومين

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، ظهر اليوم الأحد، في ختام زيارة استمرت يومين.

والتقى أبو الغيط خلال زيارته للجزائر بالرئيس بالرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بو قادوم، وجرى الاتفاق خلال الزيارة على تأجيل القمة العربية المقبلة إلى شهر يونيو المقبل نظرا للوضع الصحي العالمي.

كما تناولت مباحثات أبو الغيط في الجزائر عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية المقرر عقده 4 مارس الجاري.