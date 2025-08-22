توتنهام يكثف مفاوضاته لضم سافينيو

كشفت تقارير صحفية خارجية عن قيام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بتقديم عرض جديد للتعاقد مع سافينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح فابريزيو رومانو، الصحفي بالجارديان البريطانية أن توتنهام يفعل كل شيء ممكن من أجل التعاقد مع سافينيو، مُشيرًا إلى أن النادي اللندني سيقدم عرضًا جديدًا، بعد رفض العرض السابق، المُقدر بـ 50 مليون يورو.

وأكد رومانو في تصريحات خلال مقطع فيديو على موقع يوتيوب أن توتنهام قام بتحسين عرضه السابق بشكل شفهي، إلا أنه لم يحصل حينها على موافقة إدارة مانشستر سيتي.

وذكر فابريزيو رومانو أن توتنهام حاليًا مستعد لدفع مبلغ يتجاوز 70 مليون يورو، حيث سيفعل النادي كل شيء لضم الجناح الأيمن البرازيلي، مُشيرًا إلى أن ما سيحدث بعد مباراة الفريقين غدًا السبت سيكون مهمًا في تلك الصفقة.