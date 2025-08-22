مدرب الزمالك يركز على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة فاركو

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاضت هذه المجموعة تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.