نظم عشرات المغاربة، مساء الخميس، وقفة بالرباط، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيدين بـ"انتصار المقاومة الفلسطينية".

واستجابة لدعوة هيئات مدنية، بينها مجموعة العمل من أجل فلسطين، ردد المشاركون شعارات تحيي الصمود الفلسطيني، معلنين استمرارهم في دعم القضية الفلسطينية.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها، "شعب فلسطين انتصر"، و"غزة رمز العزة"، و"عاشت فلسطين".

وفجر الخميس، توصلت إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، برعاية الوسطاء من "مصر وقطر وتركيا".

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من مصر وتركيا وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.