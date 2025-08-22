 لافروف: لا خطط حتى الآن لعقد قمة بين بوتين وزيلينسكي - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025
لافروف: لا خطط حتى الآن لعقد قمة بين بوتين وزيلينسكي

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 8:37 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 8:37 م

ترى موسكو أنه لا يوجد حاليا أي مبرر لعقد لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على عكس توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لشبكة تليفزيون "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن: "بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون هناك جدول أعمال جاهز لقمة، ومثل هذا الجدول ليس جاهزا على الإطلاق".

وأضاف لافروف: "من بين النقاط التي يجب توضيحها مسبقا هي تنازل أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتنازلات بشأن الأراضي. وتابع لافروف: "زيلينسكي قال لا لكل شيء".

وعلى مدار "3 أعوام ونصف العام، سيطرت روسيا تقريبا بالكامل على منطقة لوجانسك الواقعة شرقي أوكرانيا واحتلت جزئيا المناطق التي يدعي الكرملين أنها تابعة لدونيتسك، وزابوريجيا وخيرسون".

ولتجميد الوضع على الجبهة في زابوريجيا وخيرسون، أفادت أنباء بأن بوتين طالب بأن تتخلى كييف بالكامل عن منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

 


