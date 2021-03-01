كثيرا ما تحتاج الأمهات المرضعات إلى تناول المضادات الحيوية عند المرض، لكن عندما يتم وصفها للأم المرضعة فقد تقلق بشأن تأثير ذلك على لبن ثديها، وبالتالي على طفلها.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول تأثير تناول المضادات الحيوية على لبن الأم.

• تغيير براز الطفل بشكل مؤقت

إذا كان عليك تناول المضادات الحيوية أثناء إرضاع طفلك، فقد تلاحظ أن طفلك يعاني من سيلان البراز أكثر من المعتاد، وقد يتغير اللون أيضًا إلى الأخضر، لكن هذا لا يتطلب أي علاج ويتم حله بمجرد التوقف عن تناول المضادات الحيوية.

• تغير مزاج الطفل بشكل مؤقت

قد لا يشعر طفلك بالراحة عند تناول المضادات الحيوية، وقد يكون غير مستقر أكثر مع أعراض تشبه المغص.

• يمكن تطوير مرض القلاع

نظرًا لأن المضادات الحيوية يمكن أن تقلل من عدد البكتيريا الجيدة في الجسم التي تحافظ على فحص الكائنات الحية الدقيقة، فقد تصاب أنت وطفلك بمرض القلاع، وهو عدوى فطرية تسببها عادة المبيضات البيضاء، وقد يكون فرط نمو المبيضات البيضاء غير مريح للأم وكذلك الطفل، حيث يمكن أن يعاني الأطفال من اضطراب في المعدة وطفح جلدي من الحفاض وطلاء أبيض على الفم واللسان، بينما قد تعاني الأم من ألم في الحلمة، وحلمات حمراء ولامعة.

• ما الذي يجب أن تناقشه مع طبيبك عند وصف المضادات الحيوية لك؟

- هل الدواء آمن للطفل؟

- هل هناك أي آثار جانبية قد يعاني منها الطفل؟