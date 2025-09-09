• بينهم عائلات أسرى تجمعوا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب تزامنا مع استئناف محاكمة نتنياهو بقضايا فساد..



تظاهر إسرائيليون، بينهم عائلات أسرى محتجزون بغزة، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وهتفوا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدى وصوله للمحكمة لسماع إفادته بقضايا فساد، ووصفوه بأنه "مجرم وخائن".

والثلاثاء، استؤنفت محاكمة نتنياهو بتهم الفساد في المحكمة المركزية بعد توقف أكثر من شهر بسبب العطلة الصيفية للمحاكم.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقطع فيديو لمتظاهرين وأفراد من عائلات أسرى في غزة وهم يهتفون "مجرم وخائن" لدى وصول نتنياهو إلى قاعة المحكمة.

وانعقدت المحكمة لنحو 3 ساعات خلف أبواب مغلقة، على أن يتم فتح القاعة لحضور عدد محدود من الصحفيين بعد الظهر.

وكان من المقرر أن تستأنف المحكمة أمس، لكن نتنياهو طلب عدم الحضور بذريعة انشغاله جراء عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة "راموت" بالقدس، ما أدى الى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وليست هذه المرة الأولى التي يتهرب فيها نتنياهو من المثول أمام المحكمة، إذ تذرع سابقا بالسفر، فضلا عن انشغاله بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.​​​​​​​

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وتتزامن محاكمة نتنياهو مع استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 399 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.