الفيلم الوثائقي ناجي العلي يفتتح الدورة 6 لمهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اختيار الفيلم الوثائقي "ناجي العلي" للمخرج قاسم عبد، ليكون فيلم الافتتاح لدورته السادسة، والتي تقام في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري في مدينة لاهاي.

يتتبع الفيلم المسيرة الحياتية والفنية لرسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، منذ ولادته في منطقة الجليل وحتى اغتياله على يد مجهول في لندن في يوليو عام 1987.

كما يتناول العمل، القوى التي شكّلت شخصيته كفنان، والذي واجه خلال حياته العديد من التحديات والمصاعب مثل المضايقات والحصار والتهجير والمنفى، ويُبرز كيف أصبحت تجاربه وأعماله الفنية مرآةً تعكس معاناة وآمال ملايين الفلسطينيين في الشتات.

وقالت وفاء مراس، المديرة الفنية للمهرجان : اختيار فيلم "ناجي العلي" لافتتاح المهرجان ليس مجرد احتفاء بسيرة فنان استثنائي، بل هو رسالة وفاء لقوة الفن في مواجهة النسيان والدفاع عن قضايا الحرية والعدالة، وتكريم لفنان جسّد من خلال أعماله شجاعة الدفاع عن الحقوق الإنسانية بصوت إبداعي خالد، الفيلم يذكّرنا بأن الفن ليس مرآة للواقع فحسب، بل أداة للدفاع عن الكرامة والحرية، وعن القيم التي توحّد البشر أينما كانوا.

وأضافت مراس: نؤمن أن افتتاح المهرجان بهذا العمل يمنح جمهورنا فرصة ثمينة للالتقاء مع رمز ثقافي وإنساني ما زال أثره حاضرًا في الوجدان العربي والعالمي، مما يعكس التزامنا بتقديم سينما تحمل عمقًا فكريًا وتأثيرًا إنسانيًا ملموسًا.