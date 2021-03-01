الخارجية الإيرانية تؤكد الرفض الشديد لاتهام نتنياهو بشأن استهداف سفينة الشحن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أکدت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين الرفض الشديد لاتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بأنها تقف وراء الاعتداء الذي استهدف سفينة شحن إسرائيلية في خليج عمان الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجیة سعید خطیب زاده القول ردا على الاتهام :"أرفض بشدة هذه الاتهامات".

وقال: "لن نسمح للصهاينة بنشر الاضطرابات والذعر في المنطقة باتهامات لا أساس لها".

وأضاف أن "الكیان الصهیونی، وليس إيران، هو أساس کل انعدام للأمن والاستقرار فی المنطقة".

وكان نتنياهو اتهم إيران بالمسؤولية عن الاعتداء، وهدد بأن "إسرائيل ستضرب التواجد الإيراني في كل مكان في المنطقة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قال مطلع الأسبوع إن "التقديرات تشير إلى أنهم (منفذي الاعتداء) إيرانيون، لكن لا يزال يتعين الفحص".

وكان قد وقع انفجار مساء الخميس الماضي بسفينة شحن سيارات تابعة لشركة هيليوس الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.