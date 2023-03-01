نجل كمال الهلباوي يعلن إقامة صلاة جنازة والده بعد صلاة الظهر اليوم ودفنه بمقابر رياض الإسلام في لندن

توفي مساء الثلاثاء الدكتور كمال الهلباوي القيادي والمتحدث الأسبق لجماعة الإخوان عن عمر 84 عامًا.

وأعلنت أسرة الدكتور كمال الهلباوي، موعد ومكان الجنازة بعد الإعلان رسميا عن الوفاة قبل ساعات.

وحسب عمرو الهلباوي، نجل القيادي السابق، تقام صلاة الجنازة على الدكتور كمال الهلباوي، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر في مسجد شرق لندن، والدفن بعدها بمقابر رياض الإسلام في لندن.

ويقام العزاء في نادي بارك رويال من الساعة السادسة للتاسعة مساء اليوم الأربعاء، في لندن أيضا.

وشغل الهلباوي منصب المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، وأيد الهلباوي ثورة 30 يونيو واتخذ موقفا مضادا لجماعة الإخوان، واختير عضوا بلجنة الخمسين لوضع دستور 2014 وتولى منصب نائب رئيس اللجنة، كما شغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الدكتور كمال الهلباوي من مواليد عام 1939، حصل على ليسانس الآداب عام 1960، كما تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على بكالوريوس إدارة أعمال عام 1971.

شغل كمال الهلباوي عددا من المناصب، منها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للاستثمار MIC، بالمملكة المتحدة منذ عام 1997، كما عمل عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الإسلامي الأوروبي.

عمل مستشارا لمركز الدراسات السياسية بالمملكة المتحدة، كما عمل مدرسا جامعيا بأكاديمية الدعوة، بالجامعة الإسلامية العالمية، ومستشارا ومحاضرا بمعهد الدراسات السياسية بباكستان، ومستشارا للهيئة العربية للتعليم بالمملكة العربية السعودية، كما كان منسق الاتصال ببيت الرفاه الإسلامي بالمملكة المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي.