الحوثيون يعلنون استهداف 107 سفن منذ بدء العمليات المساندة لغزة

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الخميس، استهداف 107 سفن أمريكية وبريطانية أو مرتبطة بإسرائيل منذ بدء عملياتها المساندة لغزة في نوفمبر الماضي.

وقال زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، خلال كلمة متلفزة، إن قواته "نفذت خلال الأسبوع الجاري 8 عمليات استهداف" لسفن في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي وجنوب إسرائيل بـ"33 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة بدون طيار".

وأوضح أن إجمالي السفن التي تم استهدافها منذ نوفمبر الماضي بلغ 107 سفن، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف: "العمليات ضد هذه السفن نُفذت بـ606 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات بدون طيار". وتابع: "هناك انزعاج وقلق شديد لدى الأعداء من العمليات التي امتدت إلى المحيط الهندي (..) وربما لم يتوقعوا تنفيذنا عمليات بهذا المدى البعيد"، بحسب تعبيره.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات بدون طيار، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.

ولاحقًا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير، انطلاق مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين. ورغم أن المهمة البحرية الأوروبية منفصلة عن الهجمات التي تشنها واشنطن ولندن، فإن هناك تنسيقا بينهما. اكتب إلى الخارجي - الموقع