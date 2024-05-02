قائد بالحرس الثوري: إيران استخدمت 20% فقط مما أعدته للهجوم على إسرائيل

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، إن جزءا فقط من الموارد العسكرية المتاحة لبلاده تم استخدامه في الضربات الجوية الانتقامية ضد إسرائيل، الشهر الماضي.

وصرح قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، بأنه خلال الضربات العقابية الإيرانية - التي أطلق عليها اسم عملية الوعد الصادق - هبت أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمساعدة إسرائيل في محاولة لصد هجمات إيران، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأضاف أن إيران وقفت ضد القوى العظمى وحلفائها، باستخدام 20% فقط مما أعدته لاتخاذ إجراءات ضد النظام الإسرائيلي.

وشدد على أن إسرائيل حشدت كل مواردها العسكرية لمواجهة هجمات إيران، بينما نشرت أمريكا أيضا طائراتها وطراداتها وحاملات طائراتها لدعم إسرائيل.

وتابع: «على الرغم من أن إيران لم تستخدم كل ما لديها من قوة، إلا أن إسرائيل وحلفاءها استخدموا كل ما لديهم من قوة لمواجهة إيران.. وأمريكا التي زعمت سابقا أنها لا تنوي التدخل، وقفت إلى جانب النظام الإسرائيلي».

وأشار إلى أن هناك العديد من النقاط غير المعلنة حول العملية، والتي كشفت فقط عن جزء صغير من القوة العسكرية الإيرانية.

وكانت إسرائيل قد قصفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وبعدها بأسبوع وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ«المحدودة»، استهدفت قاعدة للقوات الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.