القبض على بائع متجول لقيامه بقطع يد شاب فى المطرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بائع متجول لقيامه بطعن شخص وقطع يده؛ بسبب طلب المجني عليه عدم افتراش بضاعته أمام مسكنه بمنطقة المطرية.

وكشفت التحريات أن المجني عليه طلب من المتهم عدم افتراش بضاعته أمام المسكن الخاص به إلا أن المتهم رفض؛ فنشبت بينهما مشاجرة؛ قام على إثرها المتهم باستلال سكين من فرشته، وطعن المجني عليه، مما تسبب في قطع كف يده، وكذلك إصابته بجروح قطعية بعدة أماكن في جسده.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين بائع متجول، وشاب، بدائرة قسم شرطة المطرية، بسبب محاولة البائع افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به الشاب " المجني عليه"، ورفض الشاب ذلك مما أدى لنشوب مشاجرة بينهما؛ فقام البائع بقطع يد المجني عليه.

وأمكن القبض على المتهم؛ واعترف بارتكابه الواقعة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.