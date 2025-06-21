الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا مسيرات انتحارية وقتالية في هجماتنا على الأهداف الإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه تم استخدام مزيج من المسيرات الانتحارية والقتالية، بالإضافة إلى صواريخ دقيقة في الموجة الأخيرة من الهجمات الانتقامية ضد إسرائيل.

وذكر الحرس الثوري - في بيان أوردته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية - أنه شن الموجة الثامنة عشرة من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 3" ضد إسرائيل.. موضحا أنه استخدم سربًا من المسيرات والصواريخ القتالية والانتحارية من طراز "شاهد-136" بدقة متناهية من خلال استهداف مطار بن جوريون وأهداف عسكرية ومراكز لوجستية وعملياتية للجيش الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الأكثر تقدما فشلت في اعتراض المسيرات الإيرانية؛ مما دفع الإسرائيليين إلى الاختباء في الملاجئ مجددًا.

وشدد الحرس الثوري على أن العمليات الإيرانية باستخدام الصواريخ والمسيرات ستستمر دون انقطاع وبشكل ثابت.