إيران: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 430 قتيلا

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أعلن نائب وزير الصحة الإيراني عبد الرحمن رستميان، السبت، أن حصيلة القتلى المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية، ارتفع إلى 430 شخصا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها من مستشفى الإمام الخميني في طهران، أن عدد الجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوز الـ3 آلاف و500.

وكانت آخر احصائية لوزارة الصحة الإيرانية تشير إلى مقتل 224 مدنيا جراء الهجمات الإسرائيلية، وفق بيان للوزارة في 15 يونيو الجاري.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران.