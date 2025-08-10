سوريا: انقطاع الكهرباء في اللاذقية بسبب عطل مفاجئ في خطوط التوتر العالي

شهدت محافظة اللاذقية السورية، صباح اليوم الأحد، انقطاعاً شبه كامل للتيار الكهربائي، إثر عطل طارئ في خطوط التوتر العالي المغذية لمحطات التحويل الرئيسية بجهد 230/66 كيلو فولت، وأدى هذا العطل إلى خروج 15 محطة تحويل من الخدمة، ما تسبب في توقف الكهرباء عن معظم مناطق المحافظة.

وأوضحت مؤسسة كهرباء اللاذقية في بيان لها اليوم أن فرق الصيانة باشرت العمل فوراً لإصلاح الخلل الفني، مؤكدة أن الجهود مستمرة على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، ولم تُحدد المؤسسة حتى الآن موعداً دقيقاً لانتهاء أعمال الصيانة، لكنها شددت على أن الأولوية القصوى هي لاستعادة الخدمة وتخفيف الأثر عن السوريين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

ويأتي هذا الانقطاع في ظل تحديات متزايدة تواجه قطاع الكهرباء في المحافظة، من بينها تقادم البنية التحتية، ونقص قطع الغيار، والضغط الكبير على الشبكة نتيجة الأحمال الزائدة، ما يفاقم من صعوبة الاستجابة السريعة لمثل هذه الأعطال الطارئة.

من جانبه، قال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي إن المنظومة الكهربائية تعرضت لتعتيم جزئي في المنطقة الجنوبية بسبب عوامل عدة.

وأوضح أبو دي في تصريح لـ سانا، أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع الرطوبة بشكل كبير، أدى إلى فصل جميع خطوط الجهد العالي في المنطقة الوسطى، حيث توقفت مجموعات التوليد في محطة توليد جندر ما أدى إلى فصل الشبكة إلى شبكتين.

وأشار أبو دي إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي 230 ك.ف(دير علي -الكسوة)، ما أحدث هزة كبيرة على الشبكة في المنطقة الجنوبية، أدت إلى توقف جميع مجموعات التوليد في (الناصرية- تشرين- دير علي)، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، أدى إلى انخفاض مردود المجموعات وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأكد أبو دي أن فريق مركز التحكم الرئيسي يعمل على إعادة الإقلاع بشكل تدريجي لمجموعات التوليد، حيث تعمل المؤسسة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التيار الكهربائي في جميع المناطق في أسرع وقت ممكن.