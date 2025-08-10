الإعدام لمتهمين والسجن لثالث في قضية قتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، لإدانتهما بقتل نجل سفير سابق، لسرقة سيارته وممتلكات داخل فيلته في أحد الكمبوندات بمدينة الشيخ زايد.

كما تضمن الحكم معاقبة متهم ثالث بالسجن المشدد 10 سنوات، لإخفائه الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وأسندت التحقيقات في القضية للمتهمين أنهم في يوم 4 سبتمبر الماضي قتلا المجني عليه "عمرو.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المٌصمم عليه بالتوجه لمسكن المجني عليه والتربص به، وتسللا لمسكنه ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات بالظهر بسلاح أبيض "سكين"، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، مما تسبب في إصابات قاتلة التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان سرقا المنقولات "سيارتين وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب، ومبالغ مالية قدرها 530 ريالا سعوديا"، والمملوكة للمجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة بيضاء "خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية،" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وبيّنت التحقيقات أن هناك متهما ثالثا في القضية أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من المتهمين لإبعاد الشبهة الجنائية عن المتهمين.

وتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقه بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث أمكن تحديد هوية المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده، حيث اختمر فى ذهنيهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن باستخدام أسلحة بيضاء.