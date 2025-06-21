تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49146 مخالفة مرورية متنوعة من بينها:

(856 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة، 37951مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 8 مخالفات موقف عشوائى، 609 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 17 مخالفة لشروط التراخيص).

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.