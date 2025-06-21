إيران تنفي تسريب لأي مواد خطرة في الموقع النووي بأصفهان

قال معاون الشئون الأمنية في محافظة أصفهان: نطمئن المواطنين أنه لم يحدث أي تسرّب لمواد خطرة في الموقع النووي بأصفهان، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أكبر صالحي صرح خلال مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني (إسرائيل) فجر اليوم، قائلاً: "في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وقعت اعتداءات من قِبل الكيان الصهيوني في بعض المناطق من مدن لنجان، مباركه، شهرضا، ومدينة أصفهان".

وأضاف: "وفقًا للتقارير الواردة، لم تسفر هذه الاعتداءات حتى هذه اللحظة عن أي خسائر بشرية، إلا أنها تسببت في أضرار مادية لبعض المناطق".

وتابع معاون الشئون الأمنية والشرطية لمحافظة أصفهان بخصوص الموقع النووي قائلاً: "الموقع النووي بأصفهان كان من بين أهداف الهجمات الصهيونية، وقد واجهها الدفاع الجوي بردّ فوري. أغلب الأصوات التي سُمعت أثناء هذه الهجمات كانت نتيجة أنشطة الدفاع الجوي، وإن كانت هناك بعض الأصوات تعود أيضًا إلى اعتداءات العدو".

وتابع: "نطمئن المواطنين أنه لم يحدث أي تسرب لمواد خطرة في الموقع النووي بأصفهان، ولا يوجد ما يدعو للقلق. كما نطلب من المواطنين في مثل هذه الحالات عدم التجمهر في محيط مواقع الحوادث، وذلك لتسهيل عمليات الإغاثة وإدارة الأزمة".