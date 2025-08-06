أوكرانيا: روسيا قصفت محطة ضغط غاز رئيسية على مسار خط أنابيب البلقان

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صعدت القوات الروسية هجماتها على أوكرانيا، مستهدفة بنى تحتية حيوية ومناطق مدنية في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن طائرة مسيرة روسية استهدفت عمدا محطة ضغط غاز رئيسية في منطقة أوديسا، وهي جزء من مسار خط أنابيب عبر البلقان.

ونددت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينتشوك بالهجوم، قائلة إن "موسكو تستخدم كل الوسائل المتاحة ونقاط الضغط الممكنة لتقويض استقلال أوروبا في مجال الطاقة."

ويشكل خط أنابيب البلقان، الذي يقوم بدور محوري في نقل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وأذربيجان مرورا باليونان وبلغاريا ورومانيا إلى أوكرانيا، شريانا استراتيجيا في ظل مساعي كييف للتأقلم مع تدمير روسيا لقدراتها المحلية في مجال الطاقة.

وفي قرية أورليفكا، قرب الحدود مع رومانيا، أدت ضربات بطائرات مسيرة إلى اندلاع حريق كبير شوهد من الأراضي الرومانية المجاورة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات على منظومة نقل الغاز في أوكرانيا، لكنها لم تحدد المواقع المستهدفة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات روسية إضافية ألحقت أضرارا بمنشآت تجارية ومبان سكنية في منطقة دنيبروبتروفسك، كما استهدفت طائرات مسيرة روسية مناطق على طول نهر الدانوب الواقع جنوبي البلاد.

ووفقا لمسؤولين محليين لحقت أضرار أيضا بمناطق مدنية جراء القصف، إذ لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب نحو عشرة آخرين، إثر قصف روسي استهدف مخيما سياحيا قرب زابوريجيا، ما ألحق أضرارا بعدد من الكبائن.

ونفذت أوكرانيا، ليلة أمس، هجوما انتقاميا بطائرات مسيرة استهدف مستودع وقود في مدينة بريانسك الروسية.