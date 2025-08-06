الصليب الأحمر يعلن تسهيل خروج عدد من الفلسطينيين عبر كرم أبو سالم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها سهّلت نقل عدد من المواطنين وأفراد عائلاتهم إلى نقطة مرور كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة بناءً على طلب الخدمات القنصلية لعدة دول.

وأوضحت في بيان لها أنه كان في استقبالهم موظفو القنصليات لمواصلة سفرهم إلى بلدانهم، حيث تمّ لمّ شملهم مع عائلاتهم.

وشملت هذه المجموعة رعايا دول ثالثة وأفراد من العائلات الأكثر ضعفاً ممن يحتاجون إلى الرعاية والدعم من عائلاتهم في الخارج.

وأضافت:"هذه هي المرة الخامسة التي نسهل فيها نقل مدنيين من هذا القبيل منذ مارس 2025".

وأوضحت أنه تقع على عاتق الدول المضيفة لعائلات هؤلاء الأفراد مسؤولية الشروع في إجراءات سفرهم من قطاع غزة بالاتفاق مع السلطات المختصة التي تُصدر التصاريح اللازمة. وأكملت:"ونظراً لعدم وجود خدمات قنصلية لهذه البلدان في قطاع غزة، فقد طلبت هذه البلدان الدعم من اللجنة الدولية لضمان نقل رعاياها إلى نقطة عبور كرم أبو سالم بشكلٍ آمن".

وقالت إنه في تنفيذ مثل هذه الأنشطة، ينحصر دور اللجنة الدولية في التيسير فقط، ولا يتجاوز ضمان السفر الآمن داخل حدود القطاع، وتُجري اللجنة الدولية ذلك في إطار المهام الموكلة إليها بصفتها منظمة إنسانية، إذ تتضمن هذه المهام مد يد العون للفئات الأكثر ضعفاً وضمان لمّ شمل الأُسر والحفاظ على الروابط الأسرية.



أضافت:"وقد تلقينا في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من أفراد يرغبون في السفر إلى خارج غزة. وتوضيحاً لدورنا المحدد بهذا الشأن، نشاركهم نفس المعلومات المذكورة أعلاه بخصوص أي عمليات من هذا النوع".