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قالت إدارة مدينة إزمير في غرب تركيا، اليوم الأربعاء، إنها قررت تقييد إمدادات المياه في ضوء الجفاف المستمر.

وقالت المدينة على موقع "اكس" إنه سيتم قطع إمدادات المياه لعدة ساعات في أيام معينة حتى نهاية الشهر الجاري بسبب الجفاف وتناقص الموارد، ونشرت قائمة بالمناطق المتضررة.

وفي مدينة بودروم الساحلية جنوب إزمير، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح، قامت السلطات بقطع إمدادات المياه بشكل متكرر بسبب انخفاض مستويات المياه.

وتعاني تركيا من الحرارة الشديدة في الأسابيع الأخيرة والتي تزيد من التبخر.

يذكر أن بعض أجزاء المنطقة المتاخمة لبحر إيجة، والتي تعد وجهة شعبية للسياح الأتراك والأجانب، لم تشهد أمطارا لشهور.

ويؤكد الخبراء أن تغير المناخ هو السبب في زيادة الظروف الجوية المتطرفة وفترات الجفاف الطويلة.