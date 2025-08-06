الداخلية تنظم ورشة عمل تدريبية حول دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل حول دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة، بمقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، بحضور عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وسلطت ورشة العمل على مدار يومين ضوءها على إبراز دور الإعلام الأمني في دعم سياسات وخطط التنمية المستدامة بالدول العربية، ومبادرات وزارات الداخلية العرب في هذا المجال، وفي مقدمتها وزارة الداخلية المصرية، التي استعرضت مبادرتها "جيل جديد" في بناء قدرات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، حيث أشاد بها ممثلو وزارات الداخلية العرب.

وعلى هامش الفعاليات، حرصت وزارة الداخلية على إطلاع المشاركين فيها على آليات عمل منظومة الإعلام الأمني بالوزارة، والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها في دعم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية، والآليات المستخدمة في التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة المتنوعة، والتصدي للشائعات التي تُعد عقبة في طريق البناء والتنمية، والسلوكيات السلبية، والرد على الاستفسارات والشكاوى، حيث أشادوا بالإمكانيات التي يتمتع بها قطاع الإعلام والعلاقات، وأوجه التطوير التي ساهمت في خدمات إعلامية مميزة وحصرية.

كما تم تنظيم زيارة للمشاركين في الورشة إلى مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اطلعوا خلالها على الجهود المصرية في التصدي لترويج المواد المخدرة داخل البلاد، وإحباط مخططات الجلب والتهريب، حفاظًا على أرواح النشء، فضلًا عن التوعية المجتمعية بمخاطر تلك المواد المخدرة على المواطنين.

يأتي تنظيم الفعاليات الأمنية العربية في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في مجال الإعلام الأمني، وتعزيز دوره في المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء استمرار التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.