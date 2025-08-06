لبنان: مقتل 3 من أخطر تجار المخدرات شرق البلاد

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، مقتل 3 من أبرز وأخطر تجار المخدرات خلال اشتباك مسلح في منطقة الشراونة بقضاء بعلبك شرقي البلاد، بينهم المتهم بقتل عسكريين لبنانيين.

وقال الجيش في بيان: "أثناء ملاحقة سيارة تقل المطلوبين (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة"، و(ع.ع.ز.) الملقب بـ"السلطان"، و(ف.ز.)، وقع اشتباك مسلح بين المطلوبين وعناصر الجيش، أدى إلى مقتلهم".

وأوضح أن القتلى من أبرز تجار المخدرات وأخطرهم، مؤكدا أنهم مطلوبون بجرائم عدة منها قتل عسكريين، والخطف، وإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش، إضافة إلى السرقة والسلب بقوة السلاح.

وأضاف: "عمل هؤلاء على مدى سنوات على ترويج المخدرات وسمومها بشكل واسع في مناطق لبنانية مختلفة، مسببين انجرار الآلاف من الأفراد ولا سيما الشباب وراء الجريمة".

وأكد الجيش أنه نفذ في السابق عمليات دهم لتوقيفهم، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين، نافيا ما تردد عن استهداف منازل أو أفراد من عائلات المطلوبين أو وقوع اشتباكات مع أهالي المنطقة.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلن الجيش ضبط "أضخم معمل لتصنيع الكبتاجون" في بعلبك شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا.