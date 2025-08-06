مهند حسني ينضم لأبطال فيلم شلة ثانوي مع فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد

تعاقد الفنان مهند حسني، على المشاركة في أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم "شلة ثانوي"، من بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب، وسيد رجب، وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث فيلم "شلة ثانوي"، في إطار اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، ويقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عملٍ مدوٍّ، مبهر، وغير قانوني.

وفيلم "شلة ثانوي" من بطولة فتحي عبد الوهاب، سيد رجب، بيومي فؤاد، شيرين رضا، مهند حسني، وظهور خاص لأكرم حسني، الفيلم من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ومن إنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي، شركة Beyond Art.

ويُذكر أن آخر أعمال مهند حسني كانت مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني عام 2023، إذ دارت أحداثه في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

وكان من بطولة عدد من نجوم الفن، منهم: "الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة".