بوتين: أوكرانيا تستحق مصيرا أفضل وضرورة التوصل لتسوية شاملة للنزاع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في أوكرانيا، تقوم على ضمان حياد الدولة الأوكرانية، ووقف أي خطوات نحو الانضمام إلى تحالفات خارجية، لا سيما العسكرية منها، مشددا على ضرورة عدم تسليحها بأسلحة نووية.

وقال بوتين، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن "من الضروري إعلان حياد أوكرانيا، وعدم انضمامها لأي تحالفات خارجية، وعدم تسليحها نوويا"، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل أساسا لاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تصر على اعتراف كييف بنتائج الاستفتاءات التي أُجريت في المناطق الأربع المعروفة، محذرا من أن تجاهل هذه النتائج "يعني وجود فرص لاستئناف النزاع المسلح".

وكشف بوتين أن موسكو كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع كييف خلال محادثات إسطنبول في عام 2022، مضيفا: "آمل أن يسترشد القادة الحاليون في أوكرانيا بالمصالح الوطنية لا بمصالح الأطراف الثالثة".

واتهم الرئيس الروسي ما وصفها بـ"الأطراف الخارجية" بعدم السعي لإنهاء النزاع، بل باستخدام أوكرانيا لتحقيق أهداف مغرضة، وقال: "أوكرانيا تستحق مصيرا أفضل من أن تكون أداة في يد الأطراف الخارجية التي تعمل ضد روسيا".

كما شدد بوتين على ضرورة حل القضايا الإنسانية العالقة بين الجانبين، في إطار أي تسوية سياسية مرتقبة.