توقعات بارتفاع الأسعار العالمية لـ7 سلع استراتيجية خلال شهر مايو

45 دولارا زيادة بـ السكر الأبيض و9 دولارات للقمح

توقعت غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات، ارتفاع الأسعار العالمية لـ7 سلع استراتيجية خلال شهر مايو الحالي ، وهى السكر الأبيض والمكرر والقمح والذرة وزيتى النخيل والصويا والكاكاو.

توقع التقرير الصادر مؤخرا الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، ارتفاع أسعار السكر الأبيض بنحو 45 دولارا للطن فى مايو 2024، ليصل إلى 646 دولارا مقابل 621 دولارا فى مارس الماضى، كما توقع زيادة السكر الخام ، 5 دولارات للطن فى مايو المقبل، ليصل إلى 484 دولارا مقابل 479 دولارا فى مارس الماضى.

وشهدت السوق المحلية فى مصر ارتفاعات قياسية فى أسعار السكر وصلت إلى 60 جنيها للكيلو جرام الواحد وسط شح المعروض فى مختلف المحافظات، حيث تتأثر مصر بالارتفاعات العالمية فى أسعار السلع، لاسيما التى تستوردها من الخارج كالسكر.

ويستهلك المصريون نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا؛ فى حين يبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب؛ ما يدفع لاستيراد نحو مليون طن خام سنويا.

وبحسب التقرير، فانه من المرجح صعود أسعار القمح خلال مايو 2024 بنحو 9 دولارات للطن لتصل إلى 214 دولارا للطن، مقابل 205 دولارات فى مارس الماضى، فيما توقع أيضًا زيادة أسعار الذرة الصفراء عالميا خلال نفس بدولار واحد لتصل إلى 170 دولارا مقابل 169 دولارا للطن فى مارس.

وفيما يتعلق بأسعار الزيوت ومنتجاتها، توقع التقرير ارتفاع أسعار زيت النخيل فى مايو المقبل بـ29 دولارا فى الطن الواحد ليصل إلى 893 دولارا مقابل 864 دولارات فى مارس الماضى، كما توقع أيضا صعود زيت الصويا خلال نفس الشهر بنحو 32 دولار للطن ليصل إلى 1077 دولارا مقابل 1045 دولارا للطن.

وبحسب التقرير من المرجح أن تقفز أسعار الكاكاو خلال شهر مايو لتصل إلى 9.79 دولار للكيلو مقابل 8.09 دولار خلال مارس.

ولفت التقرير الشهرى لأسعار السلع الاستراتيجية، إلى ارتفاع أسعار البن عالميا فى مايو 2024 لتصل إلى 5.82 دولار للكيلو الواحد مقابل 5.07 دولار فى مارس.

وبحسب التقرير فإن أسعار اللحم البقرى زادت خلال شهر مارس الماضى، إلى 5.54 دولار للكيلو الواحد، فيما قفزت أسعار الدواجن خلال الشهر نفسه لتبلغ 1530 دولارا للطن.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار الشاى فى مارس الماضى لتصل إلى 2.69 دولار للكيلو جرام، مقابل 2.71 دولار في فبراير.

فى المقابل، توقع التقرير انخفاض سعر سلعة واحدة فقط وهي الأرز غير المقشور ليهبط بنحو 28 دولار ويصل سعر الطن لـ356 دولار في شهر مايو. لافتا إلى تراجع سعر الأرز كسر 5% خلال شهر مارس بنحو 11 دولارا للطن ليصل إلى 613 دولارا مقارنة بـ624 دولارا فى فبراير السابق، وانخفض الأرز كسر 25% نحو 10 دولارات للطن ليصل لـ584 دولارا، وتراجعت أسعار الأرز كسر 100% بنحو 10 دولارا أيضا، لتصل إلى 608 دولارات للطن فى مارس.

وعلى مستوى السوق المحلي، اتفقت الحكومة مع القطاع الخاص ممثل في اتحادي الصناعات والغرف التجارية، على إطلاق مبادرة وطنية يتم فيها تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على مدار ستة أشهر، وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية، بحسب بيان صحفي من اتحاد الغرف التجارية.