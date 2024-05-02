لقى شاب مصرعه على يد جزار ونجله بسبب مشاجرة على "كاب" في مدينة السلام، وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين.

كشفت تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجله، و أن المتوفى دخل في مشادة كلامية مع نجل الجزار بسبب خلاف على "كاب" كان يرتديه المتهم؛ وتطورت إلى مشاجرة؛ أسفرت عن اصابة نجل الجزار "متهم" بجرح بسيط فى فمه.

وأضافت التحريات أن نجل الجزار "16 سنة" عاد الى منزله واستعان بوالده "جزار"؛ فتوجهوا مرة أخرى إلى مكان المجني عليه؛ وتعدوا عليه بسلاح أبيض " سكينة صغيرة"، وعصا خشبية حيث قاموا بطعنه وتهشيم رأسه.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا بوجود جثة شاب في مساكن المحمودية بدائرة القسم، وعلى الفور انتلقت أجهزة الأمن لمكان البلاغ وعُثر على جثة شاب يدعى "إسلام"، 22 سنة، مصاب بجروح قطعية وتهشم بالجمجمة، إثر تعدي آخرين عليه.

وأمكن ضبط المتهمين، واعترفا بارتكابهما الواقعة، ويجري رجال المباحث استكمال التحريات، وسؤال شهود العيان، والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.