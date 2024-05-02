مندوب السعودية بالأمم المتحدة ينتقد الإفراط في استخدام حق الفيتو بمجلس الأمن

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انتقد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة ما وصفه بالإفراط في استخدام ممارسة حق النقض (الفيتو)، معتبر أن ذلك ساهم "بشكل فج في استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة".

وقال السفير عبد العزيز الواصل في كلمة أمام مجلس الأمن إن استخدام الفيتو تسبب في حرمان دولة فلسطين من "حق مشروع وعبّر عن وقوف ضد إرادة المجتمع الدولي".

وأضاف الواصل خلال جلسة خصصت لمناقشة حق النقض "لطالما تطلعت جميع الشعوب المحبة للسلام لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وهو حق مشروع يجسد مطلب الشعب الفلسطيني".

والشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة لمجلس الأمن 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.

وتابع الواصل "أدى استخدام الفيتو إلى حرمان دولة فلسطين من حق مشروع وعبّر عن وقوف ضد إرادة المجتمع الدولي".

وقال الواصل إن بلاده تطالب مجلس الامن بتطبيق قراراته ذات الصلة بالوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار يضمن وقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ويوفر الحماية للمدنيين ويسهم بإدخال المساعدات الإنسانية".

وتابع "نعتبر إعاقة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي".