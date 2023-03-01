أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار فعاليات حملة "أقرأ. فكر. لمستقبل أفضل"، والتي تطلقها مكتبة مصر العامة بدمنهور للعام التاسع على التوالي، بهدف تأصيل عادة القراءة في نفوس الأطفال والنشء والوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكل مراكز وقرى المحافظة.

وذكرت "بلبع"، في بيان اليوم الأربعاء، أن مكتبة مصر العامة بدمنهور، أجرت ضمن جولات حملة "اقرأ.. فكر.. لمستقبل أفضل" للترم الثاني من العام الدراسي الحالي، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، زيارة لمدرستى الشيخ إبراهيم بدوي الثانوية بنات بحوش عيسى، ومدرسة الثانوية الفنية بشبراخيت.

من جهته، أكد أحمد الهواش، مدير المكتبة، أنه استفاد من أنشطة الحملة 218 طالبة من المرحلة الثانويه بواقع 5 ورش عمل (ورشة رسم بعنوان اخطار التدخين ـ ورشة رسم بعنوان التعرف على أساسيات الفنون التشكيلية ـ ورشتي أورجامي وفن طي الورق ـ ورشة عمل إكسسوارات بالخرز).